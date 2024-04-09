Girne bölgesindeki bazı yollarda da su taşkınları oldu, trafik güvenliği için kapatılan yollar suların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

20 Temmuz Stadyumu bölgesinde Şht. Kemal Selim Sokak'taki inşaatın bodrum temelinde toprak kayması olması nedeniyle bölgedeki diğer apartmanlarda yaşayanlar tedirgin oldu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediye ekipleri, Sivil Savunma Teşkilatı, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye giderek incelemelerde bulundu, gerekli çalışmaları yaptı.

Şenkul: "Risk almaya gerek yok"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, inşaatta bodrum için kazı yapılan bölgede şiddetli yağış nedeniyle yaklaşık 1,5 ile 2 metrelik yumuşak zeminin inşaat alanına doğru kayması sonucu iki-üç apartmanın dolaylı etkilendiğini, bir apartmanın ise inşaat alanına oldukça yaklaştığını gördüklerini kaydetti.

İki farklı saha mühendisinden bilgi aldıklarını ve durumun şu an itibariyle herhangi bir tehlike arz etmediğini ifade eden Şenkul, “Ancak özellikle Aycibin 1 Apartmanı'nda kalanlara ‘bu gece burada kalmamaları ve gidecek yeri olmayanları da otelde misafir edilebileceklerini’ söyledik.” dedi.

“İstinat duvarları için gerekli çalışmalara başlanacak”

Risk almaya gerek olmadığını vurgulayan Şenkul, teknik görüşlerin bir risk bulunmadığı yönünde olduğunu belirtti, “Ancak insan hayatı değerli” diye konuştu.

İnşaat sahipleriyle görüşüldüğü ve istinat duvarları için gerekli çalışmalara başlanacağını ifade eden Şenkul, takipte olacaklarını belirtti.

Murat Şenkul, ayrıca şiddetli yağış nedeniyle Girne’de sadece kronik yerlerde bazı sıkıntıların yaşandığını söyledi.