Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un paylaşımı şöyle: 

"Kordonboyu'ndaki görüntülerle ilgili önemli bilgi:

Ağacın altına sakladığı zulası ortaya çıktı! Ağacın altına sakladığı zulası ortaya çıktı!

Bir arkadaşımın uyarısıyla yaptığımız küçük araştırma sonucunda bu görüntülerin geçtiğimiz bayramın ikinci günü çekildiğini ve görüntüdeki insanlar yabancı uyruklu olduğunu öğrendik.

Son 2-3 gündür yaşananlarla bu sebepten ötürü bağlantısı olmadığı açıktır.

Bu vesileyle özellikle İnternet gazetelerinden ricamız bu dönemde bu tip gerginlik yaratacak telafisi olmayan konularda normalden daha da dikkatli ve hassas davranmalarıdır."