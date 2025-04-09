Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Kordonboyu'ndaki görüntülerle ilgili önemli bilgi:

Bir arkadaşımın uyarısıyla yaptığımız küçük araştırma sonucunda bu görüntülerin geçtiğimiz bayramın ikinci günü çekildiğini ve görüntüdeki insanlar yabancı uyruklu olduğunu öğrendik.

Son 2-3 gündür yaşananlarla bu sebepten ötürü bağlantısı olmadığı açıktır.

Bu vesileyle özellikle İnternet gazetelerinden ricamız bu dönemde bu tip gerginlik yaratacak telafisi olmayan konularda normalden daha da dikkatli ve hassas davranmalarıdır."