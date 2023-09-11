Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Belediye Meclisi'nde oy birliği ile alınan kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Başkan Şenkul, "Girne Bandabulya’nın yeniden canlandırma projesinde Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi ve Girne Girişimci Kadınlar Kooperatifi’leri ile işletme ortaklığına gidiyoruz. Bandabulyayı birlikte restore edip, kadınların yönetiminde ülkemize yeniden kazandıracağımızdan eminiz" ifadelerini kullandı.

"Seçimde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin huzuru ile bugünkü mesaimizi tamamladık" diyen Şenkul, tüm Meclis üyelerine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.