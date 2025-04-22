Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kazayla ilgili detayları ve yaralı öğrencilerin sağlık durumunu açıkladı.
Şenkul'un paylaşımı şöyle:
Girne-Değirmenlik yolunda Girne 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezi öğrencilerimizi taşıyan minibüsümüz kaza geçirmiştir.
Kazada karşı araçta bulunan 2 insanımız vefat etmiştir.
Minibüs şöförümüz ve 2 özel çocuğumuz kontrol amaçlı Lefkoşa Devlet Hastahanesine kaldırılmıştır.
Yaralı diğer 6 çocuğumuz Girne Akçicek Hastanesinde tedavi görmekte ve durumları iyidir.
Zaten çok kötü sonuçlanan bu olayla ilgili özellikle sosyal medyada yapılan bazı haberler gerçeği yansıtmamaktadır, çocuklarımız iyidir.
Kaybettiğimiz 2 can için çok üzgünüz, Allah rahmet eylesin.