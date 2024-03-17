Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Mendirek, Kale Arkası, Liman, Çarşı ve Kordonboyunun yabancılaştığından, tanıdık biri görmemekten, kabak çekirdeği ve çöplerin yere atılmasından şikayetçi olanlara dikkat çekti, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Başkan Şenkul'un açıklaması şöyle:

"Sürekli sızlanma, sürekli şikayet, sürekli umutsuzluk.

Sen izin vermezsen kimse ne seni, ne de kentini esir alamaz.

Mendirek, Kale Arkası, Liman, Çarşı ve Kordonboyunun yabancılaştığından, tanıdık biri görmemekten, kabak çekirdeği ve çöplerin yere atılmasından şikayetçi iseniz 2 seçeneğiniz vardır.

Ya bununla ilgili edilgen bir tavır alarak oralara gitmekten vazgeçer ve sadece şikayet edersiniz ya da gider kentinizi geri alırsınız.

Girne Belediyesi olarak biz bölgenin eksiklerini biliyoruz ve gideriyoruz.

Fiziksel yapılar yenileniyor, konforlu ve kaliteli kamusal alanlar oluşuyor.

Güvenlik ise konu, onu da Polisimize destek olacak şekilde 24 saat bölgede olacak Kent Güvenlik zabıtalarımız ile sağlayacağız.

Çöp mü eksik, ışık mı yanmaz, merdivenlerin trabzanları mı eksik, bize söyleyin tüm eksikleri gidereceğimizi göreceksiniz.

Gerisi vatandaşlarımızın kentine ve Akdeniz’in en güzel bölgesine sahip çıkmasına bağlı çünkü:

Biz birlikte GİRNEYİZ"