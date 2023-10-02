Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Yürüyüş Yolu için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Başkan Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Bir taraftan Girne Festivali, Kavşak düzenlemeleri, Antis plajının açılışı derken kentimizin en önemli eksiklerinden olan:

Yürüyüş Yolunu unuttuğumuz zannedilmesin.

Hiçbir ağacı sökmeden, doğal yapıya mümkün olan en az müdahale ile Girne Belediyesi Yürüyüş Yolu için çalışmalar devam ediyor.

Bizim size daha yaşanılabilir bir kent sözümüz var ve bunu tutmak için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."