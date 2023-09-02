Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Kaşgar bölgesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirmelerde bulundu.

Murat Şenkul, Kaşgar bölgesinin ikinci kordonboyu olabilmesi için yapılması planlanan projenin çizimlerinde son gelindiğini ifade ederek, "Bugün hayallerimiz çizimlerle buluştu, yarın ise çizimler hayat bulacak" dedi.

Murat Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Girne değişiyor, Kaşgar bölgesi hayat buluyor.

Vatandaşlarımızın aileleri ile huzur içinde zaman geçireceği, denize girilebileceği, gençlerin küçük yelkenliler ile açılabileceği ve en önemlisi bölge halkının huzur bulacağı Girne’nin ikinci kordonboyu projemizin çizimlerinde sona yaklaşıyoruz.

Bugün hayallerimiz çizimlerle buluştu, yarın ise çizimler hayat bulacak.”