Şenkul, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Girne’de hızla artan nüfus nedeniyle ek dersliklere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, kentin doğu ve batısına birer yeni ilkokul yapılmasının acil hale geldiğini vurguladı.

Başkan Şenkul, şehir merkezinde yer alan Anafartalar Lisesi’nin çevre yoluna taşınması gerektiğini bir kez daha dile getirdi. Şenkul, bu konuda belediye olarak önemli bir adım atmaya hazır olduklarını ifade ederek, “Yeni Anafartalar Lisesi’ni kapalı spor salonuyla birlikte anahtar teslim şekilde tamamlayıp Milli Eğitim Bakanlığı’na devretmeyi teklif ediyoruz.” dedi.

Şenkul, mevcut Anafartalar Lisesi arazisine ilişkin de önerisini yineleyerek, “Eski okulun yerine yer altına otopark, üzerine de kent parkı yaparak hem çarşıya hem Girne’ye hem de öğrencilerimize fayda sağlayacak bir proje gerçekleştirebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Girne Belediyesi’nin kent merkezindeki kamusal alan ve binaları yenilemeye talip olduğunu belirten Şenkul, otopark ve yeşil alan eksikliğinin başka türlü giderilemeyeceğine dikkat çekti.

Başkan Şenkul, tüm bu projeler için 2026 ve 2027 yıllarında yaklaşık 20 milyon sterlin (yaklaşık 1-1,1 milyar Türk lirası) kaynak ayırmaya hazır olduklarını açıkladı.

Şenkul, paylaşımında son olarak hükümete çağrıda bulunarak, “Bu alanlar hem kamuya ait kalsın hem de yenilensin. Niyet halka hizmetse, biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” ifadelerine yer verdi.