Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Kaçış yoluna 3.20’den yüksek araç girmemesi için yaptığımız bilgilendirme tabelalarına bu kaçıncı çarpan araçtır gerçekten sayısını unuttum” dedi.

Başkan Şenkul, “Hem girişinde hem çıkışında dünya kadar tabela koyduk, maksimum yükseklik de 3.20 yazdık ama nafile. İşin garibi bazı sigorta şirketleri de oluşan hasarları ödememek için: 3.20 olmaz en az 4.20 olmalı yükseklik gibi saçma bir argüman sunmaya çalışır, hakikatten bu ülkede sap ile saman birbirine girdi, utanma da kalmadı” ifadelerini kullandı.

“Belediyenin malına göz koyanın da zarar verenin de gözünün yaşına bakmadık, bakmayız” diyen Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yavuz hırsız hallerine geçit verecek bir idare yoktur artık Girne Belediyesinde! Burası Belediyeye ait bir geçiş yoludur ve bu geçiş yolunu kullanmanın ilk şartı yüksek araç olmamasıdır. Trafik güvenliği için bu şarttır. Bu yoldan 3.20’den yüksek araç geçemez.

Bu inattan vazgeçin artık hem aracınıza hem de tabelaya zarar veriyorsunuz ve bu zarara sebep olanlardan işin maliyetini alıyoruz. Bugünkü olaya karışan araçla ilgili gerekli tespitin yapıldığını bilmenizi isterim. Gerçekten bu kural tanımazlığı anlamakta zorlanırım.”