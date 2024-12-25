Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “25 Aralık 2022 hayatımın önemli dönüm noktalarından biri benim için. 2 yıl su gibi geçmiş…” ifadelerini kullandı.

Murat Şenkul, “Bu 2 yılda epey yol kat ettik, başardıklarımız var ve önümüzdeki 2 yılda sizler için başarmak zorunda olduklarımız var” dedi ve şöyle devam etti:

“Önümüzdeki 2 yıl boyunca özellikle 3 konuda kentimize ciddi yatırımlar yapmaya devam edeceğiz:

1- Trafik yoğunluğu ve güvenliği sorunu.

2- Kanalizasyon altyapısı.

3- Daha fazla sosyalleşme ve spor imkanı sağlayacak kamusal alanlar.

Söz verdiğimiz her şeyi ve fazlasını başarmak için az laf söyleyip çok çalışmaya devam edeceğiz çünkü: Biz birlikte Girne’yiz.”