Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “25 Aralık 2022 hayatımın önemli dönüm noktalarından biri benim için. 2 yıl su gibi geçmiş…” ifadelerini kullandı.
Murat Şenkul, “Bu 2 yılda epey yol kat ettik, başardıklarımız var ve önümüzdeki 2 yılda sizler için başarmak zorunda olduklarımız var” dedi ve şöyle devam etti:
“Önümüzdeki 2 yıl boyunca özellikle 3 konuda kentimize ciddi yatırımlar yapmaya devam edeceğiz:
1- Trafik yoğunluğu ve güvenliği sorunu.
2- Kanalizasyon altyapısı.
3- Daha fazla sosyalleşme ve spor imkanı sağlayacak kamusal alanlar.
Söz verdiğimiz her şeyi ve fazlasını başarmak için az laf söyleyip çok çalışmaya devam edeceğiz çünkü: Biz birlikte Girne’yiz.”