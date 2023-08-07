Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Girne Ramadan Cemil Meydanı’nın kente yakışan bir kent meydanına dönüştürmek için ilk adımın atılacağını belirtti.
Başkan Şenkul, “Bu çevrede Mimarlar Odası ile birlikte Kent Meydanı Proje yarışması yaparak kazanan projeyi hayata geçireceğimizin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Şenkul, “Hedefimiz Yeni Kent Meydanı ile birlikte çarşımızı da yenileyerek Girne’ye yakışır hale getirmektir” dedi.