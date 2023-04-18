Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sokak hayvanları konusunda yaptıkları çalışmalarda sona yaklaşıldığının müjdesini verdi.

Başkan Şenkul, “Yoğun şekilde kısırlaştırma için Veterinerler Birliği ile protokolümüzü imzalamış bulunmaktayız” açıklamasını yaptı.

Şenkul, “Bu protokolün daha fazla anlam kazanması ve işe yaraması için bir diğer önemli konu olan finansman bacağını da 30 Nisan’da gerçekleşecek maratonumuzdan elde edilecek yaklaşık 1,5 milyon TL ile tamamlamış olacağız” dedi.

“GİRNE’YE SINIF ATLATACAK BİR PROJEYİ SİZLERİN GÖRÜŞ VE OYLARINA SUNACAĞIZ”

“Bu noktadan hareketle 30 Nisan günü herkesi maratonumuza katılmaya tekrardan davet ediyorum” ifadelerini kullanan Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Maraton için yapılacak her yeni kayıt birçok sokak hayvanımızın daha iyi koşullarda yaşaması anlamına gelecektir. Son olarak da Girne Çarşımızı hem gün içinde hem de hava karardıktan sonra ziyaret etmenizi istiyorum. Genişletilen kaldırımlar, peyzaj yapılan bölümler ve gece aydınlatmaları ile Girne çarşımız geçici olarak düzenlenmiştir.

Geçici diyorum çünkü yakında Ramadan Cemil Meydanı ve Çarşı üzerinden Girne’ye sınıf atlatacak bir projeyi sizlerin görüş ve oylarına sunacağız. Zannederim vatandaşın proje oylaması da KKTC’de ilk kez olacak. Bu arada aramızda kalsın ama çarşı düzenlemesi de maratonun da sponsoru hotellerimiz.”