Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, yeni Girne Mezarlığı’nın defin işlemlerine Mayıs ayından sonra başlayacağını kaydetti.

Murat Şenkul, “Kent nüfusunun artması her konuda bize sorun yarattığı gibi mezarlık yeri konusunda da sıkıntılar yaşatıyor. Göreve geldiğimiz günlerde sadece 50 boş mezar yeriyle devraldığımız Karaoğlanoğlu mezarlığında, mezarlık giriş alanında ve Girne Amerikan Üniversitesinin otopark olarak kullandığı bölümün içerisinden bir parsel mezarlık olarak kullanıma açılmış ve bugüne kadar durumu getirmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “Belediyemize yeni mezarlık alanı olarak verilen arazi ulaşım açısından neredeyse imkansız ve yamaç bir yerdi ne yazık ki. Geçtiğimiz 2 yılda binlerce kamyon dolgu yapılarak araziye ulaşabilecek yol güzergahı çalışmalarına başladık” dedi.

“Muhtemelen Mayıs ayında yeni Girne Mezarlığı defin işlemlerine başlayabilecektir” açıklamasını da yapan Murat Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yeni alanda defin işlemlerinin yanında defin öncesi işlemler için de alanlar inşa edeceğiz. Bu noktadan hareketle Girne Amerikan Üniversitesi yanındaki otopark alanından mayıs ayına kadar olan defin işlemlerini yapmak için yeni bir bölüm daha açtık.

Bahse konu arazinin kimin kullanımında olduğu tartışmalarına hiç girmeden bu arazinin kentimizin önemli değerlerinden biri olan Girne Amerikan Üniversitesinin otopark ihtiyacını karşıladığı gerçeği bizim için de doğru zemindir. Bu çerçevede sayın Serhat Akpınar ile de görüştüm, durumu anlattım. Mayıs ayına kadar kentin defin işleri için ihtiyacı olan yeni bölümün kullanılması ve mayıs ayından sonra yeni mezarlığa geçilmesi noktasında hem fikir olduk. Serhat Bey’in şahsında Girne Amerikan Üniversitesi ailesine konuyu tartışma alanına çekmeden gösterdikleri iyi niyetli yaklaşım için kentim adına teşekkür ediyorum.”