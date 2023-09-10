Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Göreve geldiğimizden beri hiçbir konuya hiçbir soruna bahane üretmedik sadece çözümler üzerine odaklandık” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “Günün sonunda her işin sonu gelip finansmana dayandığı için Girne Belediyesinde güçlü bir mali yapı oluşturmaya çalışıyoruz ve bunu belli oranda da başardık, iyi yoldayız daha da iyi olacağız. Örnek verecek olursak çöp arabalarımız çok eski ve yıprandı, yaklaşık 20 milyon TL yatırım yaparak filomuzu yenileyeceğiz ve hem daha verimli çalışacağız hem de tamir için ödediğimiz aylık yüksek maliyetten kurtulacağız” dedi.

“Bir diğer örnek süpürge arabalarımız, 2’si de göreve geldiğimizde bozuktu, birini Türkiye’ye gönderdik birini de burada tamir edip iş başı yaptıracağız bunun yanında çok kısa süre içinde 1 büyük 1 de küçük yeni süpürge arabası daha alacağız” açıklamasını yapan Şenkul, şöyle devam etti:

“Bunları yapmak için doğru mali yapı ve doğru devlet katkısı şart.

Bu çerçevede:

Girne’nin gerçek nüfusunun kayıtları geçmesi için İstatistik Kurumu ile bu hafta içerisinde görüşme talebim var.

Elimizdeki verileri onlarla paylaşacağız ve yeni yılda devlet katkı payımızın nüfusumuza göre verilmesi için gereğini yapmalarını bekleyeceğiz.

Bizim iddiamız Girne Belediyesinin alması gerekenin çok altında katkı aldığıdır ve bunu da devletin her kademesindeki yetkililer tarafından bilindiğidir.

Son olarak da birtakım “internet gazetecilerine” değinmek istiyorum.

Geçmişte neye alıştırıldılar, kimler onları böyle alıştırdı ben bilmem ama bildiğim bir şey vardır:

Her sabah Girne Belediyesini kötüleyen 1 değil 51 haber da yapsalar, ben başkan olduğum sürece Girne Belediyesinden zırnık kopartamazlar.

Bu ülkede bir şeyleri en azından Girne özelinde değiştirmeye biz baş koyduk, bunu anlamak istemeyenler olabilir, anlatmaya devam edeceğiz…”