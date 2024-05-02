Demokrat Parti'nin geleneksel 1 Mayıs pikniği, bu yıl eski genel başkanlardan Serdar Denktaş'ın çaldığı ve Fikri Ataoğlu'nun söylediği müzikle renklendi.
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, aynı zamanda DP Genel Başkanı olan Fikri Ataoğlu, "Odam Kireç Tutmuyor" isimli şarkıyı seslendirdi.
Pikniğe katılanlar, Serdar Denktaş'ın müzik performansını ve Fikri Ataoğlu'nun şarkı söylediği anları keyifle izledi.
Eski genel başkan Denktaş'ın çaldığı müzik ve Ataoğlu'nun seslendirdiği şarkı, pikniğe renk kattı.