Kuruluş aşamasındaki yeni siyasi partisi ile ilgili sorulara Nupelda Karabuğday'ın Ada TV'de hazırlayıp sunduğu 'Günaydın Ada' programında cevap veren siyasetçi Serdar Denktaş, partisinin gelecek vizyonunda kendisinin ve ekibinin taşıdığı KKTC Devleti’ne olan inanç olduğunu söyledi.

"BEN BİR İNANCIN ADAMIYIM, O İNANÇ KKTC DEVLETİDİR"

Denktaş, “Ben bir inancın adamıyım. O inanç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti bizim gelecekteki en önemli teminatımızdır. Denktaş, bu teminata sahip çıkıp, ada üzerinde geçmişte yaşananlara hapsolmadan, ileriye yönelik bir vizyonu geliştirmektir. Bu inançla da yola devam edeceğim” şeklinde konuştu.

"KUTUPLAŞMALARIN DIŞINDA, GÜÇLÜ VE ÇÖZÜM ÜRETEN BİR PARTİ İNŞA EDİYORUZ"

Parti kurucular kurulunun tamamlanmak üzere olduğunu belirten Denktaş, bugünkü siyaset anlayışının kamplardan uzaklaşması, her görüşe ve fikre açık olması gerektiğini belirterek, “Yıllardır siyasi yaşamımda beni tanıyanlar bilirler ki, en güçlü yönüm engelleri aşmak, aşamıyorsam etrafından dolaşmak ve ne olursa olsun çözüme gitmektir. Etrafımdaki arkadaşlar da bu nedenle yanımda olurlar. Bu yaklaşımı yeni partimiz içinde de öne çıkarıyoruz. Biz sadece eleştiren bir parti değil, yaşanan sorunlara çözüm ortaya koyan ve bunu hayata geçiren bir parti olarak geliyoruz. UBP ve CTP’nin ülkeyi içine soktuğunu kutuplaşma ve ayrışmadan kurtarmak için çalışıyoruz. Biz herkes için büyük ve güçlü bir alternatif ortaya koyuyoruz” diye konuşan Denktaş, bu ülke için gailesi olan herkesi kendisiyle yürümeye davet ettiğini belirtti.

"KARŞIMIZDA MİADINI DOLDURMUŞ BİR DP VAR, BİZ HÜKÜMET ORTAĞI OLSAKTA YANLIŞA YANLIŞ DİYEBİLEN BİR PARTİYDİK"

Parti kurup Meclis’e girmenin aklında bir seçenek olarak yakın zamana kadar var olmadığını belirten Denktaş, siyasi bir denge için çeşitli girişimleri olduğunu fakat bunların mümkün olmadığını söyledi.

“UBP ve CTP dışında kalan dört partiyi bir araya getirerek bir ittifak sağlama girişimim oldu. DP’yi eski günlerine döndürme düşüncem de oldu. Bu konuda adımlar attım. Eski partime dönmemem konusunda eleştiriler alıyorum fakat ne yazık ki DP eski DP değil. Biz geçmişte hükümetin küçük ortağı olmamıza rağmen yanlışa yanlış diyebilen, yönlendirebilen bir partiydik. Şu an karşımızda miadını doldurmuş, duruşunu kaybetmiş bir parti var. Ben bunun üstesinden gelebilecek bir ekiple partiye dahil olmak istedim ancak ekibim kabul edilmedi. Ben de arkadaşlarımı yarı yolda bırakıp tek başıma bu işe dahil olmadım” diye konuşan Denktaş, kendisine yapılan “DP’nin iradesine gölge düşürüyor” eleştirilerine yanıt vererek, “İradeye sahip olmadan kendilerine söylenenleri konuşanlar iradeden bahsetmesin” dedi. Denktaş, parti iradesine gölge düşürenin yine kendileri olduğunu vurgulayarak, partinin yerle yeksan edildiğini söyledi.

"SİYASETE GİRMEKTEN KORKMAYIN, SİYASETE DÜZGÜN, TEMİZ İNSANLARI KAZANDIRMAK GEREKİYOR"

Bu ülke için bir şey yapmak isteyen, temiz, kendini ispat etmiş insanların siyasete girmesi gerektiğini belirten Denktaş, “Bu kişiler siyasetin çirkef bir yer olduğunu söylüyor ve uzak duruyorlar. Oysa ülkenin tam da bu kişilere ihtiyacı var. Bu kişiler siyaseti çirkefliğinden kurtaracak kişilerdir. Siyasete düzgün, temiz insanları kazandırmak gerekiyor. Aksi halde şikayet edilen bu çirkeflik daha da büyüyecektir” dedi.