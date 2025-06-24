Sarayönü'nde basının sorularını yanıtlayan Denktaş, “Şikayetin varsa, Dikilitaş’a anlat.” deyişinden yola çıktığını söyleyerek, “Şikayetim var. Yapılan iftiralar, atılan çamurlar... yıllarca sessiz kaldım” dedi ve iddiaları ortaya atan veya attıranları saat 20.00’a kadar burada bekleyeceğini belirtti.

Denktaş, “Bu memleketin çocuğuna, bu memlekete 32 yılını harcamış birine, babasını baba diye sevemeden büyüyen bir insana yapılan bir ayıp vardır. O ayıbı herkesin önünde ifşa etmek istiyorum.” dedi.

Denktaş, açıklamaların ardından kendisine destek verenler ile sohbet etti.