Serdarlı… Elektrik telleri yangına neden oldu

Polisten verilen bilgiye göre, Serdarlı’da saat 10.30 sıralarında rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas edip atılan kıvılcımların yerdeki kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda 2 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ve 3 adet servi ağacı yanarak zarar gördü.

Güzelyurt… Ağaçlar yandı…

Güzelyurt Derevasyon bölgesinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen yangın sonucu, toplam 25 adet zeytin, 28 adet nar, 45 adet narenciye, 1 adet dut ve 1 adet incir ağaçları ile 51 adet narenciye fidanı, kamışlıklar, kuru otlar, biçilmemiş arpalar, anızlar kuru otlar, çapa makinesi ve ilaçlama tankı yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Lefke… Yüksek gerilim hattı telleri koptu, yangın çıktı

Lefke’de Derviş Efendi Sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında elektrik yüksek gerilim hattı tellerinin kopup yere düşerek, kuru otlara temas edip otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, toplam 54 adet narenciye, 3 adet çınar, 1 adet ceviz, 1 adet badem, 1 adet incir ve 2 adet yeni dünya ağaçları ile 14 adet narenciye fidanı, kuru otlar ve kamışlıklar yanarak zarar gördü.

İskele… Klimanın dış ünitesine ait elektrik aksamları kısa devre yaptı

İskele’de bir apartman dairesinin balkonunda saat 23.30 sıralarında muhtemelen klima dış ünitesine ait elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, 2 adet klima dış ünitesi yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise balkon duvarları ile 2 adet alüminyum pencere camı zarar gördü.