Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy toplantı açılışında yaptığı konuşmada, bundan önceki toplantıda görüşlerini beyan ettiklerini, bazı ,istatistikleri paylaştıklarını dile getirdi. Piyasadaki çalışan sayısının artarak devam etmesini ve KKTC'li olanları çalışma hayatına kazandırmak istediklerini belirten Taçoy, bu kapsamda görüşmelerin gerçekleşeceğini kaydetti.

Metin Arhun: Bizde de devlet desteği olacak mı?

İşveren Temsilcisi Metin Arhun da toplantıdan hayırlı bir netice çıkmasını temenni ettiklerini belirterek, "asgari ücret mutlaka artacaktır" dedi.

Arhun, "Alım gücünün korunmaya çalışılması kimsenin göz ardı etmemesi gereken bir kriter. Asgari ücret mutlaka artacak. Bu ücretler artarken, hem çalışanımızın gelir seviyesini hem de işletmelerimizin faaliyet alanını ayrıca istihdamın artmasını hedefleyeceğiz. Genel anlamda baktığımızda hedefler bunlar. Komisyonda üyelerimiz var. Bir sürü istatistikler geliyor. Hayat pahalılığına bakarken sadece son 3 ayı değil, geçen yıl temmuzdan bu yıla kadar oluşan hp sine de baktık. Beklirli periyotta dengeli rakamlar ortaya çıkıyor."

Türkiye'de de asgari ücretin belirlendiğini ancak devletin işverene destek verdiğini dile getiren Arhun, "Bizde devlet desteği olacak mı" diye sordu. Arhun, bir önceki toplantıda verilen prim desteği sözünün de hala tutulmadığını hatırlattı.

Serdaroğlu: En kısa sürede yeni asgari ücreti belirlemeyi hedefliyoruz

İşçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu da, beklenen istatistiklerin ortaya çıktığını belirterek, en kısa sürede asgari ücretin belirlenmesini temenni etti. "Biz hayat pahalılığını bir maaş artışı oranı olarak görmüyoruz" diyen Serdaroğlu, 'bizim Ocak ayından bugüne kadar ödediğimiz ve kayıba uğradığımız parayı geri veriyorlar' diye konuştu. İşletmelerin zamlar yaparak kendilerini döviz artışına karşı koruduklarını kaydeden Serdaroğlu, bu arada maaşların yükselmediğini, tüm bu rakamların işçi tarafından ödendiğini kaydetti. Serdaroğlu 'önce ödediğimizi alacağız, sonra refah payımızı alacağız' diye konuştu.

"Biz geleceğimizden kaygılıyız" diyen Serdaroğlu, işçinin ülkede hiçbir alanda düzgün hizmet alamdığını belirterek, 'refah payını istiyoruz' diye vurguladı. Serdaroğlu, KDV indirimlerine de değinerek, 'denetim yapılıyor mu?' diye sordu.

Serdaroğlu sözlerinin sonunda bunun bir maaş artışı olmadığını, kayıpların işçiye verildiğini vurguladı.



