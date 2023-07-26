Hür-İş Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, net 15 bin 750 TL olarak belirlenen asgari ücrete yaptıkları itiraz komisyon tarafından reddedilince hükümete sert tepki gösterdi. Hükümet edenlerin savunmalarında asgari ücretin başlangıç ücreti olduğunu söylemelerini hayretle dinlediklerini belirten Serdaroğlu, “Hükümet bugün asgari ücretliye ne dedi? Kiralarınızı ödeyemiyor musunuz? ‘Gidin çadırlarda kalın’ dedi. Gıda ihtiyacınızı karşılayamıyor musunuz? ‘Gidin zeytin ekmekle bir ayı geçirin’ dedi. Kısaca çalışanlar açlığa ve sefalete mahkum edildi” ifadelerini kullandı…

“HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİ İKİ AYDA BİR MAAŞLARA YANSITILMALI”

Hükümete “sosyal devlet olma gereğini ne zaman yerine getireceksiniz” diye soran Serdaroğlu, durdurulamayan zamlar karşısında hayat pahalılığının iki ayda bir maaşlara yansıtılmasını da istedi.

Serdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet edenler sosyal devlet olma gereğini yerine getirene kadar biz mücadelemize devam edeceğiz. Asgari ücretin başlangıç ücreti olduğunu iddia ediyorlar. Bu doğru değildir. Asgari ücret bizim ülkemizde artık geçim ücreti olmuştur. Durdurulamayan bu zamlar karşısında hükümetin süratle adım atması, taleplerimize cevap vermesi lazım. Hayat pahalılığı ödeneğinin kamu ve özel ayırt etmeksizin iki ayda bir maaşlara yansıtılması elzem olmuştur. Aksi halde özel sektörde çalışan asgari ücretlilerin dayanma gücü kalmayacak.”