İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un yaptığıaçıklamayı kınayan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu,11 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da İşverenler Sendikası önündetoplanarak basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Serdaroğlu, “Kimse “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu var diye bizim çocuklarımızı, gençlerimizi göçe zorlayamaz. Aylarca yarattıkları pahalılıkla asgari ücretlinin cebinden çalan fırsatçılar, bunu geri vermemek için böyle tartışmalar yapamazlar, bunun bedelini ödeyecekler” dedi.