Kamu-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Serdaroğlu, "Avrupa’nın 14 ülkesinden yüksek asgari ücret veriyoruz" yönündeki açıklamaları eleştirerek, "Övünmek için önce o ülkelerdeki alım gücüne, enflasyona ve fiyat seviyesine bakmak gerekir” yorumunda bulundu.

Serdaroğlu, böyle bir karşılaştırma yapmanın doğru bir karşılaştırma olmadığını belirterek, hayat pahalılığı Avrupa’dan yüksek, alım gücü Avrupa’dan düşükse rakamın büyük olmasının kimseye fayda sağlamadığına işaret etti .

"Övünmek için önce o ülkelerdeki alım gücüne, enflasyona ve fiyat seviyesine bakmak gerekir” diyen Serdaroğlu, KKTC’de hayat pahalılığının Avrupa’dan hızlı arttığını, enflasyonun Avrupa’nın beş-altı katına ulaştığını ve temel ürün fiyatlarının birçok ülkeden daha yüksek seyrettiğini söyledi.

Bu şartlarda alım gücünün eridiğine işaret eden Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Eğer gerçekten Avrupa karşılaştırması yapılacaksa; aynı sepetteki ürünlerin fiyatlarına, kiraların seviyesine, enflasyon farklarına, çalışanın cebinde ay sonunda kalan paraya bakmak gerekir. O zaman görülecektir ki mesele ‘yüksek maaş vermek’ değil, hayatı yaşanabilir kılmaktır. Hayat bu kadar pahalıyken asgari ücrete hayat pahalılığının eklenmemesini istemek, çalışanı görmezden gelen bir yaklaşımdır.”