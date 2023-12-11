-ÖZEL HABER / Pelin Yükselay --- Canlı Yayın: Ahmet Gürtuğ

Hür-İş Federasyonu, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un işçilerle ilgili yaptığı açıklamaları protesto etmek için İşverenler Sendikası önünde toplandı.



Burada açıklama yapan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, "Arhun'un talihsiz ve kışkırtıcı açıklamalarından kaynaklı buradayız" dedi. Arhun'un haddini aştığını dile getiren Serdaroğlu, İşverenler Sendikası temsilcisinin popülizm yaparak Asgari Ücret masasının amacını başka yerlere çekmeye çalıştığını kaydetti.



"Sen hangi hakla insanlarımıza 'yurt dışına gidin' dersin?"

Serdaroğlu şöyle devam etti:

"İlk olarak tüm asgari ücretlileri vasızsız ilan etti. Sonra "asgari ücreti konuşmaktan rahatsız oluyoruz" dedi. Yetmedi "ülkede açlık, işsizlik yok" dedi. O da yetmedi "asgari ücreti beğenmeyen Avrupa'da gitsin çalışsın" dedi. Sayın Arhun Güney'de çalışan bir sürü insan var. Bu insanlar mutlu mu sabahları akşamları o sınır kapılarında eziyet çekmekten? Sen hangi hakla insanlarımıza adres gösterirsin, yurt dışına yollarsın? Biz göçü engellemeye çalışırken sen bu çağrıyı yapamazsın"

"Çaldıklarınızı geri vereceksiniz"

"Bizim masada belirleyeceğimiz artış değil, yarattığınızı enflasyonu çalışana geri vermektir" diyen Serdaroğlu, 'çaldıklarınızı geri vereceksiniz" diye vurguladı. Serdaroğlu, "Masada vereceğiniz asgari ücret artışı değildir. Bunu defa defa vurguluyorum. Kayıpları vereceksiniz, artış değil. Bir an önce asgari ücretlinin kayıplarını vermek için masayı toplayın. Çalışma Bakanına da çağrımdır" diye konuştu.

"Yedikleriniz yetmedi mi?"

İşverenlere 'yedikleriniz yetmedi mi?' diye soran Serdaroğlu, Arhun'un asgari ücretin konuşulmasından rahatsız olduğunu söylediğini belirterek, 'peki zamlar sizi hiç rahatsız etmiyor mu?' diye sordu. "Zamlar olurken neredeydiniz?" diye soran Serdaroğlu, 'Yeter artık. Açlıktan mı ölelim? Biz Arhun zihniyetindekilerle masaya oturmayız. Bunlar Asgari Ücreti belirlemez, işçi ile işverenin arasını bozarlar" dedi.

Serdaroğlu'ndan Üstel'e: Asgari ücretli için insan hakkı var mı?

Başbakanın insan haklarıyla ilgili açıklamasına da değinen Serdaroğlu, 'İnsan haklarından bahseden Sayın Başbakan, bu ülkede asgari ücretliler için insan hakları var mı?' diye sordu.

Serdaroğlu'ndan Solyalı'ya: Sen asgari ücretliler için ne yaptın?

CTP Milletvekili Ürün Solyalı'nın 'asgari ücret masasında işçileri temsil eden yoktur' açıklamasını da eleştiren Serdaroğlu, 'Vardır. Hepinizden fazla temsil ediyoruz biz asgari ücretliyi. Sen ne yaptın asgari ücretli için Solyalı?. Hür-İş buradadır, asgari ücretlinin yanındadır. Kimse bizim temsiliyetimizi tartışamaz" şeklinde konuştu.