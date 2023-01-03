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Bunu yapamayan hükümetin asgari ücreti de değerinde artırmak istemediğini söyleyen Serdaroğlu, 'hak ettiğimiz gibi yönetilmiyoruz' dedi.

Asgari ücretlinin kaybının ortada olduğunu söyleyen Serdaroğlu, daha asgari ücret belirlenmeden piyasada pahalılığın başladığına dikkat çekti.

"Gençler göç ediyor"

Gençlerin ülkeden göç ettiğine dikkati çeken Serdaroğlu, 'gençler artık evlenmeyi düşünemiyor. Toplum eriyor, bitiyor. Sebep sistemdir. Biz tavrımızı net koyacağız' dedi.

"İşvereni hükümet düşünsün, bu masanın işi değil"

İşverenlerin bazılarının kötü durumda olduklarını bildiklerini söyleyen Serdaroğlu bunları düşünmesi gerekenin bu masa olmadığını, bunu hükümetin düşünmesi gerektiğini söyledi.

"11 bin 500'ü kabul etmiyoruz"

Serdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 bin 500 TL artışı çok tartıştık ama bizim buna evet dememiz mümkün değil. Maliye giderlerini düşünürse, asgari ücrete endekslenmekten kurtulsun. Burs ödenekleri vs'ler asgari ücret bazlı olmasın. Bunu işçi düşünmek zorunda değil. Bizim bu rakamla masadan kalkmamız özel sektörde çalışana yapılacak en büyük haksızlıktır.

Serdaroğlu rakam verdi!

'Fiyatları artırmayın, asgari ücrete artışı istemeyelim' diyen Serdaroğlu, rakamlarının yüzde 41 artışla 12 bin 39 net 13 bin 839 brüt olduğunu kaydetti.