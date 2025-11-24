Bunlar da ilginizi çekebilir

Serdaroğlu, “Devlet okullarındaki işçi katliamı ile özel şirketlere peşkeş çekilmesinin ardındakileri görmenin" üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, 2022 yılında Cumero İnşaat Şirketi’nin okullardaki hizmetlerine devam edebilmesi için çaba gösterdiğini savunarak, "Merkezi İhale Komisyonu’nda çevrilen işlerin" ortaya çıktığını belirtti.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve federasyona bağlı Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yıllar önce başlattıkları “taşeron işçiliğine hayır” hareketinin artarak devam edeceğini kaydetti.

