Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Tatar-Holguin görüşmesi tamamlandı Tatar-Holguin görüşmesi tamamlandı

            09.03.2024 tarihinde Alayköy Ağıllar Bölgesinde, hayvanlarını otlattığı sırada aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Servet TÜRKMAN                    (E-56)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

Editör: Pelin Yükselay