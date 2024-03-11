Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

09.03.2024 tarihinde Alayköy Ağıllar Bölgesinde, hayvanlarını otlattığı sırada aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Servet TÜRKMAN (E-56)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.