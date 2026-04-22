23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evi’nde devlet koruması altında bulunan çocuklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nu ziyaret etti.

Sevgi Evi’nde kalan 4 çocuk, 23 Nisan dolayısıyla gerçekleştirdikleri ziyarette, duygu ve düşüncelerini kaleme aldıkları mektubu Bakan Hasipoğlu’na sundu. Çocukların mektubunda; daha iyi eğitim imkanları, güvenli yaşam alanları ile spor ve sanat faaliyetlerine daha fazla erişim talepleri yer aldı.

"Hasipoğlu’ndan Devlet Korumasındaki Çocuklara Söz: 'Talepleriniz Önceliğimizdir'"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Hasipoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara armağan etmesinin taşıdığı anlam ve öneme dikkat çekti. Hasipoğlu, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, ilettikleri taleplerin dikkate alınacağını ve gerekli çalışmaların yapılacağının sözünü verdi.

Bakan Hasipoğlu, “Çocuklarımızın huzur içinde büyümesi, kendilerini geliştirebilecekleri sosyal, kültürel ve sportif imkanlara erişmeleri bizim sorumluluğumuzdur. Mektubunuzda yer alan talepleri önemsiyorum ve bunları hayata geçirmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Çocuklar tarafından kaleme alınan mektupta ise 23 Nisan’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda ulusal egemenliğin ve çocuklara verilen değerin simgesi olduğu vurgulanarak, “Spor yapabileceğimiz, sanatla uğraşabileceğimiz alanların artırılmasını ve kapalı oyun alanlarının çoğaltılmasını istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ziyaretin sonunda Bakan Hasipoğlu, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.