Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 1-7 Haziran tarihlerini kapsayan dönemde 8 ekin yangını ile 6 kuru ot ve çöp yangını meydana geldiğini bildirdi. PGM’nin yayımladığı rapora göre, söz konusu dönemde itfaiye ekipleri toplam 36 yangına müdahale etti.

Yangınlar sonucunda yaklaşık 4 milyon TL tutarında maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Yangınların 10'u Lefkoşa, 7'si Girne, 6'sı Güzelyurt, 6'sı İskele, 4'ü Gazimağusa, 1'i Geçitkale, 1'i Vadili, 1'de Yeşilköy'de yaşandı.

Yangın çeşitlerine bakıldığında, 8’inin ekin, 6’sının kuru ot ve çöp, 6’sının ise motorlu araç yangını olduğu kaydedildi.

Yangın çıkış nedenleri ise şöyle:

"Rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar 9, elektrik kaynaklı kısa devre 8, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmariti 5, sebebi araştırılan 3, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması 2, kişiler tarafından yakma 2, spiral ve kaynak makinelerinden çıkan kıvılcımlar 2, faal olan ocak üzerinde tencere içerisindeki yemek yağının ısınıp alevlenmesi 1, aracın lastik jantının yola sürtünmesi sonucu çıkan kıvılcımlar 1, aracın motor bölümünden sızan benzin ve yağın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi 2, faal durumdaki biçerdöverin egzozundan çıkan kıvılcımlar 1."

Özel servis olayları

İtfaiye Müdürlüğü, Lefkoşa'da 11, Girne'de 5, İskele'de 4, Çağlayan'da 2, Gazimağusa'da 2, Güzelyurt'ta 2, Geçitkale'de 1, Gemikonağı'nda da 1 özel servis gerektiren olaya müdahalede bulundu.

Olayların çeşitleri ve sayıları şöyle:

"Can kurtarma 13, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması 6, yangına karşı tedbir alma 5, yangın eğitimi 4."

İtfaiye Müdürlüğü, temizlik amacıyla anız, ot, diken, çalı ve dal temizliği yapılacak olsa dahi 31 Ekim tarihine kadar ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı.

YANGIN ÖNLEMLERİ

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, duman veya ateş görülmesi halinde durumun vakit kaybedilmeden 199 İtfaiye İhbar, 177 Orman Yangını veya 155 Polis İmdat hatlarına bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, yakılan ateşin kontrolden çıkarak yangına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

“Arazi Yangınları ile Mücadele Yasası”nda yer alan kurallara uyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, anız yakmanın yalnızca toprağa değil çevreye de büyük zarar verdiği ifade edildi.

Araçla seyir halindeyken yol kenarlarına ve arazilere sigara izmariti atılmaması gerektiği belirtilerek, sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olunmadan çöp bidonlarına veya yanabilecek madde ve malzemelerin üzerine atılmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, spiral makinesi, kaynak makinesi ve oksijen kaynağı ile çalışma yapılırken gerekli yangın güvenliği tedbirlerinin alınmasının önemine dikkat çekildi.

Çalışma yapılacak alanın çevresindeki yanıcı maddeler ile kuru otların önceden temizlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, çalışma sırasında yangın söndürme cihazı ile yangına müdahalede kullanılabilecek araç ve gereçlerin hazır bulundurulmasının önem taşıdığı kaydedildi.

-"Priz çoğaltıcılarına birden fazla yüksek akımlı cihaz takılmamalı"

Açıklamada ayrıca, tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları görülmesi durumunda “188 Elektrik Arıza” hattının aranması gerektiği belirtildi.

Ev ve işyerlerinde kullanılan priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazın (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağı hatırlatılan açıklamada, yüksek akım tüketen elektrikli cihazların direkt fişe takılarak kullanılması gerektiği kaydedildi.

Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kablolarının kullanılmaması ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devreye ve yangına sebep olabileceği uyarısı yapıldı.

-“Araç, işyeri ve konutları yangın söndürme cihazı bulundurulmalı”

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisinin, bakımının, egzoz ve lastik kontrollerinin zamanında yapılması halinde, yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasının önleneceği belirtilen açıklamada, “Motorlu araç, işyeri ve konutlarımızda yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini önleyecektir.” ifadelerine yer verildi.