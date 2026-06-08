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Sendikaların yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün bir toplantı yaptığını ifade eden Bengihan, “Yaşanan bu gelişmeler karşısında bugün gerçekleştirilen ortak toplantıda, Sendikalarımız önümüzdeki hafta eylemlilik sürecini başlatma kararı almıştır.” dedi.

Holguin: 5+1 toplantı temmuz veya ağustos ayında olabilir

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, sendikaların “Hükümetin halkın alım gücünü yok sayan zamlarını, üçlü kararname atamalarını, müşavirlik sistemini geri getirmeyi amaçlayan yasa çalışmalarını ve ülkenin stratejik değerlerini özelleştirilmeye çalışılmasını” endişeyle izlediğini kaydetti.

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