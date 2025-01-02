Polisin açıklaması şöyle:

01.01.2025 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Rüstem MERCAN kullanımındaki KH 555 plakalı araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu, konu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın makine bölümü, ön tamponu, ışıkları, lastikleri, kaporta kısmı ve elektrik aksamları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.