Polisin yangınla ilgili açıklaması şöyle:

04.05.2024 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde Ömer ÖZKARATAŞ’ın kullanımında bulunan seyir halindeki DM 462 plakalı araçta, muhtemelen benzin hortumundan sızan benzinin motor bölümündeki sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki plastik aksamlar ile hortumlar ve aracın üst makine kapağı yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.