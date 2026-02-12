PGM Adalıer konuşmasında mesleğin kutsallığına, taşıdığı sorumluluğa ve sürekli öğrenmenin önemine dikkat çekti. Eğitim sürecinin yalnızca polis okulunda alınan derslerle sınırlı olmadığını belirten Adalıer, meslek hayatı boyunca öğrenmenin devam eden dinamik bir süreç olduğunu vurguladı.

Temel eğitimlerini tamamlamalarının ardından görevlerini icra ederken anayasa ve yasalar çerçevesinde, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin yansızlık ilkesiyle hareket etmeleri gerektiğini ifade eden Adalıer, görev sırasında doğru ve hakkaniyetli kararlar vermenin hem doğru bir seçim hem de kişisel bir tercih olduğunu kaydetti.

Güvenlik ihtiyacının insanın en temel gereksinimlerinden biri olduğuna işaret eden Adalıer, internet ve gelişen teknolojiyle birlikte güvenliğin günümüzde daha da önem kazandığını belirtti. Halka sağlanan huzur ve güvenliğin Polis Teşkilatı’nın en önemli ödev ve sorumluluklarından biri olduğunu dile getirdi.

Yapılan işi sevmenin kuruma aidiyet duygusunu güçlendireceğini belirten Adalıer, “ben” değil “biz” anlayışıyla hareket etmenin ve yardıma muhtaç insanların duygularına dokunabilmenin önemine değindi.

Güvenli bir ülkenin toplumun refahına doğrudan katkı sağladığını da ifade eden Adalıer, KKTC’nin güvenli bir ülke olarak tercih edilmesinin arkasında Polis Teşkilatı personelinin fedakârca yürüttüğü görevlerin bulunduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonunda adayların yalnızca devleti değil, ailelerini ve halkı da temsil ettiğini belirten Adalıer, güvenli bir ülke oluşturmanın kendi ailelerine ve toplumlarına hizmet etmek anlamına geldiğini ifade ederek öğrencilere görevlerinde başarılar diledi.