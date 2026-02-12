İskele ve Karpaz bölgesine söz verdikleri hastane projesine değinen Dinçyürek, “Söz vermiştik; hastaneyi hızlıca bitirip hizmete sokacağız. Ne dediysek yaptık” diyerek inşaatın hızla devam ettiğini vurguladı.

Yaklaşık 10 yıl önce yanarak devre dışı kalan Devlet Laboratuvarı’nın projelendirildiğini ve ihalesinin tamamlandığını belirten Dinçyürek, çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü ifade etti. “İnşallah 2026 yazında hizmete girecek” dedi.

Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin Kıbrıs halkına sağlık alanında verilen en önemli sözlerden biri olduğunu kaydeden Dinçyürek, projenin tüm hızıyla devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Dinçyürek ayrıca, tüm projelerde maddi ve manevi destekleri, bilgi birikimi ve insan kaynakları katkılarıyla yanlarında olan anavatan Türkiye’ye teşekkür etti.