UBP Genel Sekreteri Vekili Ahmet Savaşan imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “UBP aleyhine karar verildiği ve 9 mahalle kongresinin mahkeme kararıyla iptal edildiği” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, bazı partililer tarafından yapılan “davaları kazandık, haklarımızı geri aldık” şeklindeki değerlendirmelerin de kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen Lefkoşa İlçesi Hamitköy Örgüt Başkanı Seçimi, Mağusa İlçesi Ergenekon Köy Örgütü Başkanı Seçimi, Mağusa İlçesi Sakarya Mahalle Örgütü Başkanı Seçimi, Mağusa İlçesi Alaniçi Örgüt Başkanı Seçimi, Girne İlçesi Dikmen Örgütü Başkanı Seçimi, İskele İlçesi Adaçay Köy Örgütü Başkanı Seçimi ile İskele İlçesi Dipkarpaz Polat Paşa, Ersin Paşa ve Sancar Paşa Mahallesi Örgüt Başkanı seçimlerinin ardından, seçimi kaybeden 9 aday tarafından dava açıldı ve mahkeme tarafından geçici ara emirleri verildi.

UBP, devam eden yargı süreçlerinin partinin kurumsal işleyişini ve iç huzurunu olumsuz etkilediğini, aynı zamanda mahkemelerin yoğun gündemini gereksiz şekilde meşgul ettiğini belirtti.

Bu çerçevede Parti Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK), UBP Parti Tüzüğü’nün 39. maddesi uyarınca 28 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, dava konusu olan 9 köy ve mahalle örgüt başkanlığı seçim kongresinin iptaline yönelik tavsiye kararı aldığı ifade edildi. Söz konusu kararın aynı gün Parti Meclisi tarafından Tüzük’ün 34. maddesi kapsamında oy birliğiyle onaylanarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Parti Meclisi’nin kararı sonrasında; Mağusa İlçesi Ergenekon Köy Örgütü Başkanı Seçimi, Lefkoşa İlçesi Hamitköy Örgüt Başkanı Seçimi, İskele İlçesi Dipkarpaz Ersin Paşa Mahallesi Örgüt Başkanı Seçimi ve Mağusa İlçesi Sakarya Mahalle Örgütü Başkanı Seçimi’ne ilişkin davalarda dava konusu ortadan kalktı. Davacıların davaları geri çekmesi üzerine mahkeme tarafından dosyaların düşürüldüğü belirtildi.

Kalan 5 davanın da duruşma günlerinde davacılar tarafından geri çekilmesinin ve benzer şekilde sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi.

UBP açıklamasında, parti bütünlüğünün korunarak yoluna kararlılıkla devam edildiği vurgulanırken, süreçlerin hukuk çerçevesinde ve parti tüzüğü doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi. Davaların ortadan kalkmasıyla birlikte ilgili mahalle ve köy örgüt başkanlıklarının yenilenme sürecinin de parti tüzüğü ve yetkili organların takdiri doğrultusunda belirleneceği kaydedildi.