Ahmet Adalıer’in girişimleri sonucu hizmete giren Shuffle ilk günden büyük ilgi gördü...

Açılışta kısa bir konuşma yapan Ahmet Adalıer, mekanla ilgili bilgiler verdi.

Adalıer, "müşterilerimizin tercih ve talepleri doğrultusunda oluşturulan farklı lezzetlerin sunulduğu Shuffle’de menümüzde sandwiçler yer almaktadır. Özellikle steak and cheese, chicken cheese, ve meatball marinara menülerimize müşterilerimiz yoğun talep göstermişlerdir. Bir diğer özelliğimizde sandwiç için kullanılan ekmeklerimizin cafemizde pişirilip anlık olarak müşterilere sunulmasıdır" dedi.