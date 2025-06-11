Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Sibel Tatar, Mağusa bölgesindeki kadın örgütlerini ziyaret ederek, ADA KOOP, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Mağusa Şubesi, Mağusa Kadın Merkezi, Kıbrıs Türk Kadınları Konseyi Mağusa Şubesi, Mağusa Othello Inner Wheel ve İskele Mimoza Inner Wheel başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Tatar, yetkililerden kooperatif ve derneklerin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Sibel Tatar, ziyaretleriyle ilgili yaptığı açıklamada, kadın örgütleriyle istişarelerini sürdürdüğünü belirterek, sivil toplum kuruluşlarının demokratik toplumlardaki öneminden bahsetti.
Yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Sibel Tatar, özverili çalışmalarından dolayı örgütlerin başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Sibel Tatar’a ziyaretlerinde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt ve Cumhurbaşkanlığı Kadın Çocuk Aile Komitesi Üyesi Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen eşlik etti.
Sibel Tatar, kadın örgütlerine yaptığı ziyaretlerine devam edecek.