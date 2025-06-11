Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Sibel Tatar, Mağusa bölgesindeki kadın örgütlerini ziyaret ederek, ADA KOOP, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Mağusa Şubesi, Mağusa Kadın Merkezi, Kıbrıs Türk Kadınları Konseyi Mağusa Şubesi, Mağusa Othello Inner Wheel ve İskele Mimoza Inner Wheel başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Tatar, yetkililerden kooperatif ve derneklerin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.