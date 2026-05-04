Sibel Tatar, Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas'ın açıklamalarına yanıt vererek Kudret Özersay ile gerçekleştirdiği görüşmede kendisine kontenjandan adaylık teklif edildiğini açıkladı; kamuoyuna “gerçeğin eksiksiz paylaşılması” çağrısı yaptı.

Sibel Tatar, Halkın Partisi (HP) Genel Sekreterinin yaptığı açıklamalara yazılı bir yanıt verdi. Açıklamada, kamuoyuna yansıyan bilgilerin eksik ve farklı aktarıldığını savunan Tatar, görüşmenin detaylarını paylaştı.

Tatar, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile bir araya geldiklerini doğrulayarak, görüşme talebinin Özersay’dan geldiğini belirtti. Söz konusu buluşmada yaklaşan genel seçimler ve Halkın Partisi üzerine sohbet edildiğini ifade eden Tatar, üyelik süreci olmaksızın kontenjandan adaylık teklifinin doğrudan kendisine iletildiğini kaydetti.

Açıklamasında kamuoyuna “gerçeğin doğru aktarılması” çağrısında bulunan Tatar, “Gerçeğin Sesi” başlığıyla paylaştığı mesajında, doğruluk ve şeffaflığın önemine vurgu yaptı. Tatar, halkın doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşmasının güven açısından belirleyici olduğunu ifade ederek, saklanan gerçeklerin geleceği olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.