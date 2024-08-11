Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Dünya üçüncülüğü olan Kıbrıslı Türk Burak Sağlam'ın geçirdiği trafik kazası sonucunda omurilik yaralanması sonucu yatağa bağlı olduğunu belirtti.

Sibel Tatar, Burak Sağlam için Cumhurbaşkanlığı'nın başlattığı destek kampanyasına, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sibel Tatar, vatandaşı, kampanyaya destek vermeye davet etti.

Tatar, yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"Burak için hepbirlikte yardımcı olalım o artık hepimizin evladı, bir kardeşi... Umut var sen de katkı koy. 🙏🙏🙏27 yaşında Kıbrıslı Türk Burak Sağlam 2019 Monaco da fitness kategorisinde Dünya Üçüncüsü gelmiş genç polis, geçirdiği kaza sonucunda ağır bir omurilik yaralanması ile yatağa mahkum olmuş yürüyememektedir.

Burak hepimizin evladı yeniden ayağa kalkabilmesi için gereken 3,403,807 TL tedavi masrafına sen de katkı koy.

Bağışların yapılacağı IBAN Hesap Numaraları

Ziraat Bankası Güzelyurt Şubesi

Burak Sağlam IBAN NO: TR070001000862957831745001

Mürsel Sağlam IBAN NO: TR050001000862552082725001

Hacer Sağlam IBAN NO: TR030001000862403047325006"