Haber: Pelin Yükselay

Disiplin Tüzüğü ve buna yönelik yaşanan eylemleri değerlendiren Siber, tüzük değişikliğini “Mevcut iktidarın halkla ilişkilerdeki zaafiyeti ve karar alırken artı eksi değerlendirmesi yapmadan acele alınmış, toplumun nabzını tutmayan bir karar” olarak değerlendirdi.

“İktidar, hesap verebilir ve şeffaf olmalıdır” diyen Siber, “Halkta iktidara yönelik bir güvensizlik varsa her şey şüphe ile karşılanır. Halkın sokakta olmasının nedeni iktidara olan güvensizlik” ifadelerini kullandı.

Gündem Kıbrıs WEB TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Eski Başbakan Sibel Siber, iktidarın bu kararı neden aldığını en başında paydaşlarla paylaşması gerektiğine vurgu yaparak, “Görüşme yapılmadı, tüzük değiştirildi. Burada bir hata yapıldı, Tüzük değişikliği hatadır. Bunun sonucunda da toplum gerildi, ortaya çıkan krizi yönetememenin yarattığı bölünme, kutuplaşmayı ortaya çıkardı’ dedi.

“En büyük zararı söz konusu çocuk gördü”

İktidarın, insan ve çocuk haklarını öne sürerek kendini haklı çıkarmaya çalıştığını dile getiren Siber, okullarda üniforma düzeninin çocukların kendilerini öteki hissetmemesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Siber, bu olaylardan en fazla zararı da söz konusu çocuğun gördüğüne dikkat çekti.

Siber, şöyle devam etti:

“Gereksiz bir gündem yaratıldı. Toplum gerildi ve bu sosyal medyanın daha da çok körüklemesi ile daha üzücü , rencide edici bir hal aldı. Siyasette üslup çok sertleşti. Unutmayın, toplumu geren de mutlu eden de yönetim kadrolarıdır. Güven duygusu çok önemlidir. Eğitimde çok sıkıntımız var. Bir ülkenin gelişmişliğini öğrenmek için önce sağlığına sonra eğitimine en son da sosyal güvenliğine bakacaksınız. Bunlar belli bir noktada değilse gelişmemişsiniz demektir.”

Siber: Bina değil, işlevsellik çok önemli

Yeni Meclis binası ve Meclis’in verimliliği ile ilgili de konuşan Siber, “Bina değil işlevsellik çok önemli” diyerek Meclis’i verimli bulmadığını vurguladı.

Siber, şöyle devam etti:

“Meclis verimli değil, çok net. Sürekli nisap sorunu yaşanıyor. Meclis Başkanlığı seçimi zamanında yapılamadı ve bir travma yaratıldı bu travmayı yaratan yapıdır şu an Meclis’te olan. Yatırım yapılırken, verimlilik baz alınırsa en son yapılması gereken yatırımdı Meclis binası. Size bu kadar büyük binalar, modern donatılmış bir bina verilse de sizin çalışma motivasyonunun veya topluma karşı sorumluluğunuz üst düzey değilse, verimsiz bir yapıyı yeni binaya taşımış olursunuz.”

Kıbrıs sorunu… “Birçok Kıbrıslı Türk Rum’un mülkiyet rejiminden dolayı mağdur”

Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelerle ilgili soruya da yanıt veren Siber, görüşmelerden somut bir şey çıkmadığına vurgu yaptı.

Güney Kıbrıs’ın Rum malları ile ilgili açtığı davalara da değinen Siber, ‘yanlış yapıyorlar’ dedi, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs, Rum malları ile ilgili davalarına devam ediyor ve ortamı geriyor. Güney Kıbrıs’ın mülkiyet rejimi yasal değildir. Mülkiyet rejimlerini vasilik idare ediyor. Güney’de mülkiyeti olan Kıbrıslı Türklerin mal ve mülkü kendi iradesinin dışında vasilik tarafından yönetiliyor, kiralanıyor, inşaat yapılıyor. Tüm bunlarda birey yok. Güney, kendi yasalarına da aykırı davranıyor. Güney Kıbrıs, Kıbrıslı Türkleri dava ederken, kendi de yanlış yapıyor ama onlar tanındığı için bunu kullanıyor. Birçok Kıbrıslı Türk Rum’un mülkiyet rejiminden dolayı mağdur. Kıbrıslı Türklerin kullanım kaybı vardır. Türklerin toprak mülkiyeti 1974 öncesinde Güneyde daha fazlaydı. Önemli ve değerli mülkiyet bırakıldı Kıbrıslı Türkler tarafından. Bu işi davalar yoluyla halletmeye çalışmak Güven Yaratıcı Önlemlerin tam zıttına bir etki yapmaktır.”

“Mevcut siyasi partiler kendilerini yenilemeli”

Yeni bir siyasi oluşum fikrini de değerlendiren Siber, “yeni bir heyecan neden olmasın?” diyerek böyle bir oluşumun içerisinde yer alıp almamanın değerlendirmesine tabi olduğunu kaydetti. “Toplum merkezli, ülke sevgisi öne çıkmış projelerle, ilkelerle bir siyaset yapılması düşünülüyorsa olumlu karşılarım” diyen Siber, mevcut siyasi partilerin de kendilerini yenilemesi gerektiğine vurgu yaptı.