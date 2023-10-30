Bakış Açısı-Kıbrıs youtube kanalında Cem Kar’ın konuğu olan Aliyev, Ersin Tatar’ın ziyarette İlham Aliyev’i KKTC’ye davet ettiğini hatırlattı. Şahinoğlu, “Karabağ sorununu çözdük. Artık kimse bize baskı yapamaz. Tüm riskler göz önüne alındığında, İlham Aliyev’in KKTC’yi ziyaret etmesi mümkün. Hatta bu ziyaret Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte yapılabilir” dedi.

“Batı artık bizi tehdit edemiyor, şantaj yapamıyor”

Azerbaycan’ın KKTC’yi tanıması için öncelikle ekonomik işbirliklerinin kurulması ve direk uçuşların başlamasının yararlı olacağını belirten Şahinoğlu, “Tüm bu adımlar atıldıktan sonra Azerbaycan’ın KKTC’de temsilcilik açmasının kolaylaşacaktır. KKTC’yi tanımamızın önünde Karabağ sorunu vardı, artık bu sorun ortadan kalktı. Batı artık bizi tehdit edemiyor, şantaj yapamıyor. Dolayısıyla tanınmanın gerçekleşebilir” dedi.

Azerbaycan KKTC’yi tanıma yolunda

Ersin Tatar’ın Azerbaycan ziyaretinin, Azerbaycan’da çok geniş yer bulduğunu belirten Şahinoğlu, “Üç günlük ziyaret boyunca yapılan tüm temaslar, Azerbaycan medyasının en önemli haberleri arasında yer aldı. Tüm haber merkezleri Ersin Tatar’ın açıklamalarını ve temaslarını önemli haber olarak duyurdu. Başlıklar, “Azerbaycan KKTC’yi Tanıma Yolunda” şeklindeydi” dedi.