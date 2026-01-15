Gazimağusa’ya bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla yapılan görüşmede, bölgenin sorunları ve ihtiyaçları ele alındı. Erhürman, görev süresi boyunca yürütülen çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi; görüş ve önerilerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, muhtarlarla gerçekleştirilen görüşmenin ardından Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile görüştü. Görüşmede bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erhürman, belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında Maraş’ta bir köy kahvesinde bölge halkıyla da buluşan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yurttaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Bölge halkının yoğun katılım gösterdiği ziyarette, yurttaşlar Erhürman’a büyük ilgi gösterdi.