Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Basında, bir şirketin hisse devri esnasında oluşan vergi hesaplaması ile ilgili spekülatif haberleri üzülerek takip etmekteyiz.

Ülkemizin en önemli dairelerinden biri olan ve güvenin esas olduğu alanda Gelir ve Vergi Dairesi ve bürokratlarımız üzerinde menfi, moral ve motivasyonlarını bozucu bu tür yayınların yapılmasını doğru bulmuyoruz.

İlgili dosyanın kamuoyunun kafasında herhangi bir soru işareti bırakmaması adına 11 Eylül 2023 tarihinde Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından inceleme başlatılmış olup, hazırlanacak olan rapor kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.