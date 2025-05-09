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Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 32-35 derece, sahillerde 26-29 derece, periyodun son günleri ise iç kesimlerde 25-28 derece ve sahillerde 21-24 derece dolaylarında seyredecek.

Hava genellikle açık az bulutlu, bazı günler parçalı bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi, 8- 14 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı. Söz konusu tarihler arasında ülkenin alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

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