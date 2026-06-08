Yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılanan İncirli, etkinlikte yaptığı konuşmada çocukların mutluluğunun ve geleceğinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, çocuklar için güvenli, umut veren ve yaşanabilir bir ülke yaratmanın önemine dikkat çekti.

Konuşmasında çocukların ve gençlerin geleceğinin toplumun en önemli meselesi olduğunu belirten İncirli, ailelerin çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakabilmek için büyük emek verdiğini ifade etti. Gençlerin geleceğine de değinen Sıla Usar İncirli, ülkeden ayrılan gençlerin yeniden kendi memleketlerine dönebileceği koşulları yaratmanın herkesin ortak görevi olduğunu söyledi. “Bizim görevimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin kendi memleketlerine güvenle dönebilecekleri bir düzen kurmaktır” diyen İncirli, bunun ancak güçlü kurumlar, sosyal adalet ve gelecek umudu yaratan politikalarla mümkün olacağını vurguladı.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin çocuklara ve ailelere yönelik çalışmalarını da takdir eden İncirli, belediyenin hem altyapı yatırımları hem de sosyal projelerle bölge halkının yanında olduğunu söyledi. Çocukların bu tür etkinliklerde yaşadığı mutluluğun unutulmayacağını ifade eden İncirli, “Bizim üzerimize düşen, bu memleketi çocuklarımız ve gençlerimiz için daha yaşanabilir, daha güvenli ve gelecek vadeden bir hale getirmektir” dedi. Konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden İncirli, çocukların neşe içinde büyüdüğü günlerin çoğalması temennisinde bulundu.

