Yangınlarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

-24.05.2025 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Tuzla Köyü’nde Go Karting arkasında bulunan bir şahsa ait arazide meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 5 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş arpalar yanarak zarar görmüştür.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangının çıkış sebebinde zanlı olarak görülen Ö.Y.(E-71) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

-24.05.2025 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Pınarlı Köyü’nde Dülgerler Sokak’ta, bir şahsa ait kerpiçten mamul yardımcı odada meydana gelen yangın sonucu, toplam 10 adet mertek, 2 adet ahşap kalas, 4 adet sunta tahta, 5 adet palet tahta ve yaklaşık 50 adet kiremit yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

-24.05.2025 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Yıldırım Köyü’nde Orkide Sokak’ta, kırsal kesim arazisi içerisinde meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 2.5 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, ilaçlama makinesi, 3 adet kamyon lastiği ve 2 adet plastik 1 tonluk su deposu yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

-24.05.2025 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 14-15’inci kilometreleri arasında, Erkan CANLIER’in kullanımındaki VR 718 plakalı kamyonet araçta seyir halinde olduğu sırada, aracın arka kasası içerisinde bulunan kimyasal yanıcı havuz malzemelerinin delinip sıcak egzoza dökülerek tutuşması sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın arka kasası içerisinde bulunan 2 adet havuz lambası, muhtelif havuz malzemeleri, 100 metrelik elektrik kablosu ve araç kasasının sağ iç bölümü yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.