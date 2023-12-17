Hava parçalı bulutlu sabah saatleri yer yer sisli geçecek.

Dairenin öngörüsüne göre bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgâr, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Öte yandan denizlerimizdeki havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Denizlerimizdeki rüzgârın kuzey ve batıdan 3 ile 5; akşam saatleri kuzey ve doğudan 6 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Denizlerimizin orta dalgalı olması öngörülürken, tahmini dalga yüksekliği ise 1 ile 2 akşam saatleri 2,5 yüksekliğinde olacak.

Deniz mesafesindeki görüşün iyi olması bekleniyor.