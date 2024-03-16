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Etkinlikte, görmezden gelinen kadın cinayetlerine dikkat çekildi ve devletin üzerine düşen sorumluluklar hatırlatıldı. Üyeler fidan etkinliğindeki ortak açıklamasında, başka fidan dikmek istemediklerine vurgu yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP ) Kadın Örgütü, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Özgürlük İradesi” programı kapsamında bugün Girne Sevim Ebeoğlu Barış Parkı arkasında "Umudu Yeşertmek Fidan Dikimi" etkinliği düzenledi. Etkinliğe CTP milletvekilleri, üyeleri, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve vatandaşlar da katıldı.

KSTU soruşturması… YÖDAK Genel Sekreteri D.R. ve polis subayı Ş.A. hakkında 3 gün tutukluluk

KSTU soruşturması… YÖDAK Genel Sekreteri D.R. ve polis subayı Ş.A. hakkında 3 gün tutukluluk

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