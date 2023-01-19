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Asgari ücretin belirlenmesinin ardından sigara ve tütün gruplarına zam gelmeye devam ediyor.

OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu

Tekel 2000 Mavi-Kırmızı, Tekel 2001 ve LH marka sigaraya 2 TL zam geldi.

Benson, Silk Cut, Winston, Camel, Amber Leaf’e, Marlboro, Parliament grubuna, Rotmans, Craven A, Kent Grubu, Royals, Gold Leaf, Rotmans Tütün çeşitlerine 2 TL, Dunhıll sigaraya 3 TL ve NUO elektronik sigara çeşitlerine 2 TL zam yapılmıştı.

Zam yağmurundan tütünden de etkilenmişti. Buna göre, Old Holborn’un 25 gramlık paketine 1 TL, 50 gramlık paketine ise 2 TL zam gelmişti.