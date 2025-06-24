Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığında yapılan Sığınak Komisyonu toplantısına, sivil savunma yetkilileriyle İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Planlama ve İnşaat Dairesi, Şehir Planlama Dairesi tarafından yetkilendirilen komisyon üyeleri katıldı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sığınak Komisyonu toplantısında toplumun olağanüstü bir durumda can güvenliğini sağlamak için somut adımlar atılması konusu ele alındı.

Ülkedeki mevcut genel sığınakların tadilatı ve yeni sığınak yapımı ihtiyacı olduğunun Sığınak Komisyonu’nca doğrulandığı toplantıda, özellikle 44/2000 sayılı Sığınak Yasası’nda 2014’te yapılan değişiklikle genel bütçeye aktarılan 'Sığınak Katkı Payı' adı altında toplanan verginin, yeniden komisyona devri talebinde bulunma kararı alındı.

Açıklamada, “Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte, ülke genelinde sığınakların planlı bir şekilde yenilenmesi ve yeni sığınakların inşası daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilecektir” denildi.

Sığınak Katkı Payı’nın komisyona devri için yasal düzenleme yapılması ya da Bakanlar Kurulu tarafından yasa gücünde kararname çıkarılması gerektiğine işaret edildi.