İncirli, hayat pahalılığı nedeniyle alım gücünün düştüğünü, çocukların ve gençlerin geleceğine dair kaygıların arttığını ifade ederek, gençlerin ülkeden ayrılmasının toplumda derin bir acı yarattığını söyledi.

Yaşlılar, hastalar ve engellilerin sağlık ve bakım hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunlara dikkat çeken İncirli, üretici ve sanayicinin üretimden kopma noktasına geldiğini, esnafın kepenk kapattığını ve toplumda güven duygusunun zedelendiğini kaydetti.

Yolsuzluklar, usulsüzlükler ve hukuk dışı uygulamaların adalet duygusunu ve geleceğe olan inancı derinden sarstığını belirten İncirli, bunun toplumda ciddi bir öfke yarattığını ifade etti.

2025 yılında umut veren gelişmelerin de yaşandığını vurgulayan İncirli, toplumun tüm kesimlerinin ortak hedefler etrafında kardeşlik ve eşitlik temelinde bir araya gelebildiğini ve birlikte başarma iradesinin ortaya konduğunu söyledi. Sayın Tufan Erhürman’ın seçilmesinin bu birlikteliği daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

2026 yılının, kardeşlik ve eşitlik temelinde kurulan bu cephenin büyüyeceği ve büyük bir değişimin yaşanacağı bir yıl olacağını ifade eden İncirli, toplumun tüm kesimleriyle uzlaşı kültürü içinde ortak sorunlar için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Adalet olmadan güven, liyakat olmadan hizmet, dayanışma olmadan toplum, ilerleme olmadan gelecek olmaz” diyen İncirli, 2026 yılında adalet, güven, liyakat, hizmet, dayanışma ve barış temelinde memleketi ayağa kaldıracak yeni bir döneme girileceğini vurguladı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, mesajını “En içten dileklerimle yeni yılınızı kutluyorum” sözleriyle tamamladı.